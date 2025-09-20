Emprendedores con discapacidad recibirán capacitaciones sobre marketing digital y ventas

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y la ONG Asociación Economía, Sostenibilidad E Interseccionalidad (AESI), presentan la nueva ruta de capacitaciones “Fortalece tu emprendimiento”, dirigido a emprendedores con discapacidad interesados en adquirir herramientas que impulsen su independencia económica.

Las sesiones se llevarán a cabo todos los jueves a las 8:00 p. m. vía Zoom, con la siguiente programación:

1. jueves 25 de septiembre:

¿Cómo desarrollar mi perfil de vendedor?, a cargo de la agencia Publiefectiva.

2. jueves 2 de octubre:

Estrategias de venta y atención al cliente, dictada por la empresa Másventas.

3. jueves 9 de octubre:

Presencia digital y redes sociales, con la participación de especialistas de Good – Branding Studio.

Las y los interesados en participar, deberán inscribirse previamente en el siguiente formulario: https://forms.gle/9JFFCBdWJoUFx7w79

Al concluir los talleres, los emprendedores con discapacidad recibirán certificados de capacitación y participación, herramientas que les brindarán mayores opciones para impulsar sus proyectos o acceder a nuevas oportunidades.