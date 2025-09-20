Intervienen laboratorio clandestino de droga sintética en Surco: siete personas fueron detenidas

Agentes de Policía Nacional, a través de la Dirección Antidrogas, intervino un inmueble ubicado de la calle Del Arco Iris, en el distrito de Santiago de Surco, por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

En el lugar funcionaba un laboratorio clandestino donde se elaboraban drogas sintéticas que luego se comercializadas en diversos distritos de la capital. También se encontró gran cantidad de marihuana.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

La intervención se realizó gracias a un paciente trabajo de inteligencia, ya que se detectó desde hace meses el ingreso y salida frecuente de personas con bolsas negras, que presuntamente contenían droga.

En el inmueble fueron detenidas siete personas, que inicialmente opusieron resistencia a la intervención policial. Se incautó una motocicleta, una moderna prensadora, celulares y dinero en efectivo.