Callao: capturan a integrantes de la banda ‘Los Malditos de la I’ dedicada al sicariato y venta de droga

Tras paciente seguimiento, la policía capturó a tres presuntos integrantes de la sanguinaria organización criminal ‘Los Malditos de la I’, dedicada a casos de sicariato y a la microcomercialización de droga en el Callao.

La intervención se realizó en el distrito de Mi Perú, los agentes del orden -junto con representantes de la Fiscalía- allanaron una casa de cuatro pisos, donde los criminales se reunían para planificar sus crímenes y también vendían droga.

DINERO EN EFECTIVO

Las personas detenidas en el inmueble fueron identificadas como Vladimir M. G., alias ‘El Vladi’; Janet M. G., alias ‘Janet’; y Ángela G. G., alias ‘La Chama’, ciudadana de nacionalidad venezolana. Todos prefirieron guardar silencio

En el operativo se decomisó una pistola, un revólver, 14 municiones, cinco teléfonos celulares, una caserina, una balanza, pasta básica de cocaína, cuatro depósitos de cerámica que contenían droga en polvo y dinero en efectivo.