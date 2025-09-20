Joven es asesinado a balazos en Barrios Altos tras ser interceptado por dos sujetos

Un joven de aproximadamente 22 años fue asesinado a balazos la noche del último viernes 19 de septiembre. El hecho ocurrió en la cuadra 12 del jirón Santa Rosa, en la zona de Barrios Altos del Cercado de Lima.

Según narraron algunos testigos a RPP Noticias, la víctima se encontraba junto con otra persona cuando fue interceptada sorpresivamente por otros dos hombres quienes abrieron fuego a quemarropa.

De acuerdo con la información preliminar, los criminales realizaron más de cinco disparos contra el joven. Los vecinos del lugar llamaron inmediatamente a una ambulancia, pero cuando el personal médico llegó al lugar solo pudo constatar el deceso de la víctima.

Investigación policial en curso

Agentes policiales llegaron al lugar e iniciaron las diligencias para identificar a la víctima. El caso quedó a cargo de la Comisaría PNP de San Andrés, que se encargará de determinar las causas y circunstancias del asesinato.