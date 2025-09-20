Detonan explosivo en vivienda multifamiliar en Puente Piedra: extorsionadores exigían pago de S/20 mil

Una vivienda multifamiliar ubicada en la calle 6 de la segunda etapa de Rosa Luz, en Puente Piedra, fue escenario de un ataque con explosivos durante la medianoche de este sábado 20 de septiembre.

Según informó Exitosa Noticias, un artefacto explosivo fue detonado en la puerta principal, generando temor entre los vecinos y especialmente entre las familias que residen en el inmueble, donde habitan al menos nueve niños que pudieron resultar heridos.

La principal agraviada evitó declarar, pero aseguró que ya venía recibiendo amenazas previas. A ella le exigían el pago de S/20 mil como parte de una extorsión vinculada a un negocio familiar. Días previos al atentado, le enviaron un video advirtiendo que estaban vigilando la vivienda.

Insuficiente respuesta policial y vulnerabilidad

Pese a que la mujer dio aviso a la Policía Nacional y algunos efectivos llegaron a resguardar la zona, los criminales esperaron la salida de los agentes para colocar el explosivo en el inmueble. Testigos afirmaron que sujetos sospechosos merodeaban minutos antes del estallido a bordo de un automóvil blanco.

Los residentes de la segunda etapa de Rosa Luz se encuentran atemorizados y exigen mayor resguardo policial, así como presencia permanente de las autoridades, pues los delincuentes continúan utilizando artefactos explosivos para intimidar a sus víctimas.