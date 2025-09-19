Noveno retiro de AFP en camino: asociación asegura que ya tiene apoyo en el Congreso

La Asociación de Aportantes y Exaportantes de la AFP confirmó que, tras la aprobación del octavo retiro de fondos, ya se iniciaron las coordinaciones con congresistas para impulsar un noveno desembolso. La presidenta del movimiento, Lidia Doris, aseguró que el objetivo es lograr que los afiliados puedan disponer libremente de sus aportes.

“Nosotros vamos por el noveno retiro y el cien por ciento, de todas maneras. Eso es un hecho. Ya tenemos las coordinaciones con los congresistas”, declaró Doris en entrevista a Exitosa, al remarcar que el compromiso de su organización es garantizar que los aportantes recuperen lo que consideran como propio.

Como ya es de conocimiento, el Congreso de la República aprobó el pasado miércoles 17 de septiembre el octavo retiro de fondos de las AFP, una medida que permitirá a los afiliados disponer de hasta S/ 21.400 (equivalente a 4 UIT). La autógrafa de ley ya fue enviada al Ejecutivo y se espera que la presidenta Dina Boluarte la promulgue en los próximos días.

LAS AFP NUNCA FUERON UNA OPCIÓN

La dirigente sostuvo que los retiros representan un logro de millones de afiliados que, en sus palabras, “lograron recuperar lo que estaba secuestrado”. Además, planteó que las AFP no deben desaparecer, sino transformarse en una opción voluntaria y atractiva. “No queremos destruirlas, que sigan funcionando, pero que sean atractivas para que vayamos de manera voluntaria”, explicó.