Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presenta “Guía de actuación inmediata ante casos de extorsión”

En el marco de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Juan Santiváñez, lideró la jornada de presentación de la “Guía de actuación inmediata ante casos de extorsión”, actividad en la que participaron bodegueros del país y defensores públicos del MINJUSDH.



En la actividad, junto con el viceministro de Orden Interno, Maxfredid Pérez, el jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general PNP Óscar Arriola, y el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, el ministro Santiváñez reafirmó el compromiso para trabajar juntos.

La sociedad civil nos necesita hoy más que nunca como Estado, nos necesita a todos, nosotros tenemos que convertirnos en luchadores por ellos, asistirlos permanentemente”, expresó el titular del MINJUSDH. Añadió que esta guía contribuye con una acción inmediata para apoyar al ciudadano en la lucha contra la



En la jornada también participaron el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Walther Iberos Guevara; el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Walter Martínez Laura; el director de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado del Ministerio del Interior, Juan Flores Almestar; entre otros funcionarios.

La “Guía de actuación inmediata ante casos de extorsión” brinda a la ciudadanía una orientación sencilla y práctica sobre cómo actuar de manera inmediata ante situaciones de extorsión, indicando los pasos a seguir y las vías de acceso al patrocinio legal gratuito que ofrece el Servicio de Defensa Pública en estos casos.