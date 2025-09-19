Colegios castrenses de Lima se unen al papa León XIV en su XI Jornada Juvenil 2025

Este sábado 27 de septiembre, los jóvenes católicos de los colegios militares de Lima participarán en la XI Jornada Juvenil Castrense 2025, un encuentro que tendrá como escenario el auditorio del Colegio Militar Leoncio Prado, en el distrito de La Perla, Callao.

Bajo el lema “Jóvenes peregrinos de la esperanza”, los estudiantes de la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía Nacional del Perú se unirán en oración al papa León XIV, quien se encuentra informado de esta iniciativa que se desarrolla cada año desde la época en que monseñor Robert Prevost ejercía como obispo en el país.

La cita busca ser no solo una fiesta religiosa, sino también un espacio de reflexión, unidad y fraternidad entre los escolares.

El evento está bajo la guía de monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, obispo general castrense del Perú, quien junto a los docentes de la Oficina de Educación Católica Castrense (Odeccas) ha acompañado a los jóvenes en un proceso de preparación que incluyó encuentros virtuales, jornadas de trabajo y momentos de oración.