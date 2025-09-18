MIDAGRI: Perú logra trascendental acuerdo para la exportación de fresa a Brasil

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció, de manera oficial, la apertura del mercado de Brasil para la fresa peruana, un país con más de 211 millones de consumidores y considerado el tercer mayor comprador de frutas del mundo.

“Estos son los resultados del trabajo que viene realizado el Gobierno para que los productos peruanos ingresen a más mercados del mundo. La fresa peruana, reconocida por su calidad y sabor, ahora podrá llegar a las mesas de millones de brasileños”, manifestó el ministro Ángel Manero.

Las gestiones de acceso para este producto peruano estuvieron a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), brazo estratégico del MIDAGRI; quien concretó este logro tras una reunión técnica bilateral con el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil.

Con este nuevo destino, el Perú suma un mercado de alto potencial, valorizado en más de USD 14,000 millones anuales en importaciones de frutas frescas, lo que consolida su posicionamiento estratégico en la región y en el mundo.

En los últimos cinco años, el país ha exportado fresa fresca a seis mercados internacionales, entre ellos España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Países Bajos, con más de 1,460 toneladas enviadas, siendo España el principal destino con el 85% del total exportado.

La principal zona productora de fresa en el Perú es Lima, con cerca del 80% de la superficie cultivada. Otras regiones como Arequipa, Apurímac, Áncash, La Libertad, Moquegua y Cusco vienen consolidando su presencia en el sector. Recientemente, se han incorporado nuevas áreas productivas en Puno, fortaleciendo así la diversificación territorial de la producción nacional.