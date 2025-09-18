Jóvenes priorizan carreras técnicas que permitan trabajar y estudiar, según encuesta

Un reciente estudio de Ipsos para la Escuela de Educación Superior Cibertec reveló que el 83% de jóvenes en Perú considera esencial poder estudiar una carrera técnica sin dejar de trabajar. El sondeo muestra que la flexibilidad educativa se ha convertido en un factor decisivo para quienes buscan desarrollarse profesionalmente sin abandonar sus responsabilidades laborales.

La encuesta confirma que, en las regiones del centro y sur del país, la aprobación a modelos educativos flexibles llega al 90%. Esta preferencia responde a la necesidad de compatibilizar horarios de trabajo con la formación académica, un desafío recurrente entre quienes ingresan de manera temprana al mercado laboral.

El informe también señala que la modalidad 100% virtual se consolida como alternativa. A nivel nacional, el 47% de los encuestados considera relevante esta opción, mientras que en el centro del Perú la cifra se eleva al 59% y en el sur al 53%. Aunque la educación presencial mantiene un espacio, la virtualidad ofrece la oportunidad de unir empleo y estudios de forma más práctica.

FLEXIBILIDAD EDUCATIVA

Para Jaime Tamashiro, director general de Cibertec, la educación superior técnica debe dejar de competir con el trabajo para convertirse en un complemento. “La posibilidad de acceder a una formación flexible es una condición esencial para que más peruanos puedan seguir profesionalizándose”, señaló.