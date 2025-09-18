DNI electrónico gratis en Los Olivos este 19 de septiembre: conoce requisitos y horarios

El viernes 19 de septiembre, los vecinos de Los Olivos tendrán la oportunidad de tramitar de manera gratuita el DNI electrónico en una campaña organizada por la municipalidad distrital. La jornada se realizará de 9:30 a.m. a 1:00 p.m., en el frontis de la veterinaria municipal junto al Palacio Municipal. La iniciativa busca facilitar el acceso a este documento, en especial a menores y adultos mayores, sectores donde aún persiste una brecha en la actualización de la identificación.

TRÁMITES DISPONIBLES DURANTE CAMPAÑA

La atención incluye diversos procedimientos relacionados con el documento de identidad:

- Trámite de primer DNI.

- Inscripción del DNI electrónico.

- Renovación del DNI electrónico.

- Cambio de domicilio en el DNI electrónico.

- Actualización de foto para menores de 17 años y adultos mayores de 60.

La municipalidad informó que solo habrá 40 cupos disponibles, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Los trámites se atenderán de manera presencial y directa, sin necesidad de citas previas.

EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO 3.0

Los asistentes podrán acceder a la versión más reciente del documento: el DNI electrónico 3.0, que incorpora mayores niveles de seguridad y facilidad de uso. Entre sus innovaciones destacan 64 mecanismos de resguardo, un chip criptográfico que protege los datos personales, y un código QR para verificar la identidad en entornos digitales o presenciales.

Desde su lanzamiento en abril, más de un millón de personas han tramitado esta nueva versión, que se suma a los casi cuatro millones de usuarios con versiones anteriores del documento. Con esta campaña, Los Olivos se suma a los esfuerzos por acercar los servicios de identificación a la ciudadanía en contextos de alta demanda.