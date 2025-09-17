Se reportan caídas en las páginas de AFP Integra y Prima tras aprobarse nuevo retiro de fondos

La reciente aprobación en la Comisión de Economía del Congreso del Perú de un nuevo retiro de aportes previsionales generó un impacto inmediato entre los afiliados. Usuarios de AFP Integra y AFP Prima reportaron que, al intentar acceder a sus cuentas en línea, las plataformas presentaron fallas y no permitieron realizar consultas sobre sus saldos.

En la red social X se multiplicaron los comentarios de personas que expresaron su molestia. Algunos señalaron que justo después de conocerse la decisión del Parlamento, las aplicaciones y páginas web de ambas administradoras dejaron de funcionar, mostrando mensajes de error e impidiendo cualquier verificación de fondos.

Usuarios reportan fallas masivas

La situación fue compartida en capturas de pantalla y quejas públicas. “Cuando el Congreso aprueba el 8vo retiro, mi AFP se queda sin servicio”, reclamó un afiliado. Estas interrupciones ocurrieron tanto en dispositivos móviles como en computadoras, lo que reforzó la percepción de un colapso en los sistemas digitales de ambas empresas.

Mientras tanto, el dictamen aprobado autoriza a los afiliados de las AFP a retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales. La medida, impulsada por el congresista Víctor Flores de Fuerza Popular, recibió un respaldo mayoritario con 24 votos a favor, ninguna oposición y solo dos abstenciones.