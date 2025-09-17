San Isidro transforma sus parques en aulas de ciencia

San Isidro, a través de la subgerencia de Gestión Ambiental, realiza periódicamente actividades gratuitas que promueven la conservación de la naturaleza que nos rodea. El taller denominado “Mundo de los Insectos”, acerca a las familias a la ciencia y la protección del ambiente, logrando una singular y segura experiencia en los parques del distrito.

La iniciativa municipal reunió a decenas de niños y padres de familia para que los especialistas les expliquen cómo cuidar los insectos que cumplen un rol importante en el mantenimiento del suelo de los jardines y la polinización de las plantas.

El Parque Villarán se convirtió en un verdadero laboratorio al aire libre, donde los asistentes observaron de cerca especies como el dragón barbudo, escarabajos, lombrices, abejas y un mariposario móvil, que permitió a los niños interactuar con ellas, guiados por expertos que garantizaron su trato responsable y respetuoso.

“Los insectos, en ocasiones poco valorados, cumplen un papel fundamental en el jardín, en nuestro distrito, en los ecosistemas y en la vida del planeta: polinizan flores, enriquecen el suelo, controlan plagas y forman parte esencial de la cadena alimenticia. Esta actividad del programa EDUCCA, busca visibilizar su importancia y despertar en las nuevas generaciones un sentido de cuidado y respeto hacia ellos”, señaló la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga.

El evento fue posible gracias a la colaboración de Artrotheca y Morphotheca, dos centros con sede en San Isidro que operan con la autorización de SERFOR, garantizando el manejo adecuado y legal de las especies.

San Isidro, reafirma su compromiso con la educación ambiental, fomentando la curiosidad científica en niños y adultos, fortaleciendo el respeto por la biodiversidad y promoviendo una ciudadanía consciente y comprometida con el cuidado del planeta.