Alerta por envenenamiento masivo de perros: reportan más de 20 mascotas muertas en SJL

La indignación crece entre los vecinos de San Juan de Lurigancho tras denunciar un envenenamiento masivo de perros en el distrito. Según informó América Noticias, en apenas mes y medio más de 20 mascotas han perdido la vida tras ingerir comida contaminada que desconocidos dejan en calles y parques.

De acuerdo con los testimonios de dueños afectados, personas inescrupulosas colocan trozos de comida como patitas de pollo mezcladas con sustancias venenosas. Los perros empiezan a convulsionar a los pocos minutos de haber ingerido el alimento y en la mayoría de casos no hay tiempo para llevarlos a un veterinario, muriendo en cuestión de minutos.

Llamado a autoridades y recomendaciones a dueños

Advierten que la cifra de animales muertos podría seguir aumentando si no se logra identificar y detener a los responsables. Los vecinos exigen mayor vigilancia y patrullaje en las zonas donde suelen aparecer estos restos de comida envenenada, además de sanciones ejemplares para quienes estén detrás de estos actos que consideran una crueldad inaceptable.

Al mismo tiempo, hicieron un llamado a los dueños de mascotas para que extremen cuidados y eviten que sus perros ingieran cualquier alimento que encuentren en la calle mientras se investiga el caso.

Envenenamiento en otros distritos

Cabe resaltar que este caso no sería un hecho aislado, ya que en los últimos meses se reportaron situaciones similares en distritos como Surco, Villa El Salvador y Los Olivos, generando temor entre los residentes de que se trate de una práctica que se está repitiendo en distintas zonas de Lima.