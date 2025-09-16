Amenazas, ataques y acoso judicial ponen en permanente riesgo labor de periodistas peruanos

Un extenso comunicado publicado esta mañana, que lleva la firma de periodistas nacionales y extranjeros, así como de distintas organizaciones de defensa de la libertad de expresión de todo el mundo, alertan sobre el grave riesgo en que se encuentra el ejercicio periodístico en el Perú.

El documento exige a las autoridades investigar los ataques contra periodistas y garantizar la libertad de prensa. La publicación señala que políticos investigados por diversos delitos, desde sus cargos públicos, han emprendido una campaña hostil contra un grupo de destacados periodistas.

AMENAZA A PERIODISTAS

Desde 2022, las cifras de ataques contra los periodistas se han duplicado, y solo entre enero y julio de 2025, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha registrado 180 casos de agresiones y dos asesinatos. "Después de ocho años, el país ha vuelto a ser escenario de crímenes contra periodistas", indican.

Una de las periodistas hostigadas desde hace meses es Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, quien denunció que desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) se estaría planificando un atentado en su contra y también contra su familia.

ATAQUES REITERADOS

La comunicadora dijo fue advertida por una fuente de confianza sobre un posible plan en su contra, lo que la llevó a hacer pública la denuncia. “Pensé que solo querían meter miedo, pero cuando dije que lo iba a hacer público, la fuente me respondió que lo hiciera para ver si así podían detener lo que iban a ejecutar”, sostuvo.

El texto advierte que los ataques reiterados del poder buscan erosionar la confianza ciudadana en el periodismo y debilitar el sistema democrático. Los firmantes llaman a la Fiscalía y al Poder Judicial a actuar de inmediato para proteger la integridad de los periodistas y garantizar su labor.