El dólar sigue cayendo: En los próximos días podría llegar a S/3,45

El tipo de cambio en Perú continúa retrocediendo y se ubica por debajo de los S/3,50, un hecho que no se veía desde hace más de cinco años. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el 16 de septiembre el dólar cerró la jornada en S/3,4790, marcando un nuevo mínimo en medio de un contexto internacional incierto.

El descenso responde tanto a la fortaleza del sol peruano como al panorama económico en Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump. De acuerdo con un informe del Banco de Crédito del Perú (BCP), el dólar podría incluso descender hasta los S/3,45 en el corto plazo. Para este año se proyecta un cierre de S/3,65, mientras que en 2026 la cifra podría consolidarse en S/3,45.

El economista Carlos Parodi explicó que este retroceso está vinculado a la incertidumbre generada por la política económica de Trump. “La mayoría de inversionistas que usaban al dólar como refugio están dejando de hacerlo. Prefieren invertir en oro o en criptomonedas”, señaló en declaraciones a 24 Horas, subrayando que la confianza en la moneda estadounidense ha disminuido.

PERÚ COMO DESTINO ATRACTIVO PARA CAPITALES EXTRANJEROS

De acuerdo con Parodi, la salida de capitales de Estados Unidos ha incentivado a los inversionistas a buscar mercados sólidos. En este escenario, el Perú aparece como una opción favorable gracias a la estabilidad de su política monetaria. “Al haber más dólares en el país, el precio cae. Esto demuestra que la economía peruana es muy sólida, aunque no se condice con el problema político que vivimos”, puntualizó.