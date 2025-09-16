Caos por cierre de avenida Grau: reportan congestión vehicular entre Aviación y jirón Junín

La avenida Miguel Grau, en el Cercado de Lima, es escenario de gran congestión vehicular debido al cierre total de la vía entre la avenida Aviación y el jirón Junín, desde el último lunes 15 de septiembre.

La falta de personal policial e inspectores municipales ha obligado a cobradores de buses a dirigir el tránsito, mientras padres de familia y escolares optan por caminar hasta las estaciones del Metro de Lima o paraderos alternos para llegar a sus destinos.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha establecido desvíos temporales para los servicios de transporte público mientras duren los trabajos, que se extenderán por 90 días hasta mediados de diciembre.

Desvíos temporales

Las unidades que van de Ate hacia el centro de Lima deberán circulan por las avenidas Nicolás Ayllón, México, Parinacochas, García Naranjo, jirón Huánuco y retoman Grau, mientras otras rutas tomarán el desvío hacia Paseo de la República.

En sentido contrario, los vehículos transitan por jirón Lucanas y avenidas Bausate y Mesa, Parinacochas, México y Nicolás Ayllón. Para los transportes de San Juan de Lurigancho hacia La Victoria, el desvío sigue por la avenida Sebastián Lorente, jirones Junín y Lucanas, y avenidas Miguel Grau y Aviación.

Obras en la Vía Expresa Grau

Cabe resaltar, que la Municipalidad de Lima informó que las obras consisten en la pavimentación de nuevas pistas de concreto para la futura Vía Expresa Grau, que incluirá carriles rápidos y un corredor exclusivo para el Metropolitano.