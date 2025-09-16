Callao: atacan a balazos a mujer frente a centro comercial Minka

Momentos de terror se vivieron la tarde de este lunes en los exteriores del centro comercial Minka, en la avenida Argentina del Callao, cuando una mujer fue atacada a balazos por un sujeto que descendió de manera sorpresiva y disparó en dos oportunidades contra ella. El hecho provocó la alarma de decenas de personas que transitaban por la zona.

La víctima cayó al pavimento tras recibir los impactos de bala y fue auxiliada de inmediato por transeúntes, quienes la trasladaron en un vehículo particular hacia un hospital cercano. Según testigos, la mujer era conocida en el lugar con el nombre de “Maylín” y se dedicaba desde hace algunos años al préstamo de dinero y a trabajos vinculados al transporte público.

Vecinos y comerciantes de la zona aseguraron que la mujer era vista con frecuencia en la puerta del centro comercial, donde realizaba sus labores. “Trabajaba prestando dinero y también como jaladora de combis. Siempre estaba aquí”, relató una cobradora de transporte público que la conocía de vista.

INVESTIGAN ATAQUE

La Policía Nacional llegó rápidamente al lugar y cercó el área para recoger evidencias que permitan identificar al autor de los disparos, quien logró darse a la fuga. Las investigaciones se centran en determinar el móvil del ataque, que no descartan esté relacionado con ajustes de cuentas vinculados a su actividad como prestamista.