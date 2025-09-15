Aeropuerto Jorge Chávez: descartan amenaza de bomba en vuelo con destino a Juliaca

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informó que se descartó una amenaza de bomba que había generado alarma en un vuelo de LATAM con destino a Juliaca. La verificación se realizó este lunes a las 7:41 a.m., en coordinación con la aerolínea y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú.

Ante el aviso sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en el vuelo LATAM 2209, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) activó inmediatamente los protocolos internacionales de seguridad.

La UDEX se desplazó hasta la zona para ejecutar un operativo conjunto que priorizó la integridad de los pasajeros y el personal. Tras las verificaciones técnicas, se descartó cualquier riesgo y los pasajeros procedieron al embarque hacia su destino final.

Amenazas falsas y llamado a la responsabilidad

Además, la administración del aeropuerto señaló que, este tipo de amenazas "falsas" son consideradas actos graves porque activan protocolos de emergencia, movilizan recursos especializados y generan retrasos.

LAP aseguró que la situación se manejó conforme a las regulaciones de seguridad aeronáutica vigentes. En un comunicado oficial, reiteró que su prioridad es "salvaguardar la vida de los usuarios y garantizar un entorno seguro", al tiempo que hizo un llamado a la responsabilidad para evitar estas situaciones que ocasionan pérdidas y riesgos innecesarios.