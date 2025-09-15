Harvey Colchado revela que Dina Boluarte reconoció muñeco de brujería hallado durante allanamiento

El coronel en retiro Harvey Colchado sorprendió con nuevas revelaciones sobre el allanamiento a Palacio de Gobierno en marzo de 2024, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Dina Boluarte. En entrevista en el pódcast "Historias" de Panamericana Televisión, aseguró que se encontró un muñeco de brujería dentro del bolso de la mandataria, quien lo reconoció como propio frente a los agentes y la fiscal presente en la diligencia.

HALLAZGO INESPERADO EN EL "RÓLEXGATE"

Colchado narró que una policía halló el objeto, pequeño y de color negro, lo que causó sorpresa en la diligencia. Según el oficial, la presidenta intentó restarle importancia, pero no ocultó su incomodidad: “La presidenta se sonrojó, se sintió avergonzada y la fiscal quedó sorprendida”. El exjefe de la Diviac vinculó este tipo de elementos con prácticas asociadas a organizaciones criminales, al señalar que “los traficantes de droga los llaman seguros” y los emplean como ritos de protección.

El allanamiento se realizó también en la vivienda de la mandataria, donde se incautó una tarjeta Rolex no declarada ante la Fiscalía. Colchado detalló que la intervención cumplió con todos los protocolos y que la orden judicial se ejecutó sin resistencia, pese a la expectativa pública sobre un ingreso forzoso.

BOLUARTE, SU GABINETE Y REVELACIONES FUTURAS

El oficial indicó que Boluarte estuvo acompañada por cinco integrantes de su gabinete durante el procedimiento, entre ellos el actual primer ministro, Eduardo Arana. Incluso afirmó que la presidenta parecía cuidar con especial celo el objeto encontrado: “Se notó que lo cuidaba, lo debe tener todavía. Eso ya, en un futuro, lo contaré en un libro”.

Colchado también aprovechó para recordar detalles de la operación frustrada contra Alan García en 2019, revelando que días antes de su suicidio la Fiscalía ya había dispuesto un seguimiento a través de la Diviac. Estas revelaciones, dijo, buscan mostrar cómo se planifican con precisión las intervenciones de alto impacto que involucran a figuras del poder político.