Ibai Llanos viene a Perú para entregar la 'sartén de oro' tras triunfo del pan con chicharrón

Luego que nuestro país campeonara en el 'Mundial de desayunos’ con el pan con chicharrón, el organizador del evento, el reconocido youtuner español, Ibai Llanos, anunció que vendrá a Perú para entregar la 'sartén de oro', trofeo que simboliza el triunfo en el concurso.
"Bueno Perú, como sabéis, habéis ganado el 'Mundial de desayunos'. Ha sido una actuación increíble y el premio es la sartén de oro. Me haría ilusión que este premio llegase a Perú. Me comprometo a volar hasta Perú para dárselo a quien vosotros me digáis", señala.
EL TROFEO
Además, el influencer pidió a sus seguidores que escriban en los comentarios de su video a qué restaurante o personalidad le debe entregar la 'sartén de oro', y así cumplir con adjudicar el trofeo que reconoce el triunfo mundial del tradicional y exquisito pan con chicharrón.
Sus seguidores propusieron para recibir el premio al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; al influencer peruano 'El Edu', quien se volvió viral por su apoyo en el Mundial de desayunos; también plantean que sean los representantes de los restaurantes Central y El Chinito.