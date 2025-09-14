Universidad San Marcos reiniciará clases presenciales este lunes 15 tras acuerdos con estudiantes

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que este lunes 15 de septiembre se reanudarán las clases y actividades académicas de manera presencial en la Ciudad Universitaria y todas sus facultades, luego de alcanzarse acuerdos en la mesa de diálogo con los estudiantes.

La Defensoría del Pueblo encabezó las sesiones de diálogo en las que participaron dirigentes de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y autoridades universitarias para llegar a un acuerdo.

Acuerdos alcanzados

Como resultado de las negociaciones, los estudiantes levantaron la toma del campus la noche del sábado 13 de septiembre y procedieron a entregar las instalaciones a las autoridades, acto formalizado en la puerta N.º 1 con la presencia de la rectora Jeri Ramón Ruffner y representantes estudiantiles.

Entre los principales acuerdos se encuentran la eliminación del pago de matrícula para quienes cursen una segunda carrera, el fortalecimiento del bienestar estudiantil, la ampliación del horario del comedor universitario y el incremento de las raciones de alimentos.

Se pronuncia rectora y agradecen comprensión

La rectora Jeri Ramón destacó que el proceso de diálogo permitió garantizar la continuidad académica sin más interrupciones y agradeció a los estudiantes por su disposición a concertar. Además, se garantizará asistencia legal a estudiantes con procesos en curso, como parte de los compromisos establecidos.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Decana de América agradeció la comprensión de la comunidad sanmarquina durante estos días de toma de la ciudad universitaria y reafirmó el compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento institucional.