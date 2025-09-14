Surco: capturan prontuariado delincuente que estaría extorsionando a empresa Cruz del Sur

Tras paciente seguimiento, agentes de la Policía Nacional, tras recibir información de inteligencia de la Dipincri de Surco, detuvieron a la altura del paradero 14 de la av. 26 de Noviembre en Villa María del Triunfo, al prontuariado delincuente Luis Urrutia.

El sujeto, de 27 años, ha estado inmerso en diversos delitos, contra la salud pública, patrimonio, uso o porte de armas de fuego, entre otros. Recientemente habría estado extorsionando a la empresa Cruz del Sur de Villa María del Triunfo (VMT).

TENAZ RESISTENCIA

Durante la intervención, el último 12 de setiembre, se le decomisó una bolsa conteniendo una sustancia vegetal, al parecer marihuana, un arma de fuego, una cacerina desabastecida y un sticker con la inscripción “The 15 una sola familia la mafia SVR”.

También se le decomisó un teléfono celular, el cual podría revelar presuntas “acciones” indebidas, al momento de su intervención el sujeto opuso tenaz resistencia, por lo que las fuerzas del orden tuvieron que actuar con energía para poderlo reducir.