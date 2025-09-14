Dos personas fueron asesinadas dentro de una discoteca de SJL: atacante logró ser detenido

Esta madrugada, dos personas fueron asesinadas a balazos al interior de la discoteca 'Peña Viejo Verde', ubicada en la cuadra 4 de la avenida Fernando Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Una de las víctimas falleció dentro del local, el otro todavía estaba con vida por lo que fue llevado a un nosocomio cercano, pero murió en el trayecto. Testigos señalan que se escucharon al menos doce disparos.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Trascendió que el presunto autor de los disparos habría sido capturado por los agentes policiales a unas cuadras donde cometió los asesinatos, las cámaras de seguridad permitieron su rápida detención.

Agentes de la Policía Nacional realizan diligencias dentro y fuera de la discoteca. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque, pero se sospecha que se trataría de un presunto ajuste de cuentas.