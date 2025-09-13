"Si por eso me van a sancionar, orgulloso me voy": Zanabria tras ser suspendido por caso 'Policías albañiles'

Víctor Zanabria se pronunció luego de que el Poder Judicial ordenó suspenderlo por 18 meses del cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad, en el caso 'Policías albañiles'.

Durante una conferencia de prensa que brindó esté sábado 13 de septiembre, Zanabria calificó la resolución como "excesiva" y "arbitraria" y anunció que su abogado apelará la decisión del Poder Judicial.

"Se ha construido una iglesia al servicio de la comunidad por 8 efectivos policiales. Y estamos frente a este edificio, que aquí están los que, con sus propias manos, lo han construido, como siempre se ha hecho en la Policía, romper la brecha con el esfuerzo de cada policía. Sí por eso me van a sancionar, orgulloso me voy", aseguró.

Antecedentes de la investigación

El proceso se remonta a 2020 cuando Zanabria se desempeñaba como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. Según la hipótesis fiscal, durante su gestión se habría obligado a seis suboficiales a realizar trabajos de albañilería, electricidad y gasfitería en instalaciones policiales, pese a que oficialmente figuraban asignados a labores de patrullaje a pie.

Declaraciones y restricciones a Zanabria

La mayor PNP Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, declaró haber recibido órdenes directas de Zanabria para solicitar personal con conocimientos técnicos en construcción. El maestro de obra Claver Colquehuanca dijo que recibió una transferencia de más de S/17 mil por servicios en una remodelación, monto que superaba lo acordado inicialmente, y que Zanabria le habría dicho "Cóbralo, te haces del cobro de lo que te corresponde y el resto me lo das".

El Ministerio Público sostiene que los hechos evidencian presunto desvío de fondos y uso irregular de recursos humanos y financieros de la PNP. Cabe resaltar, que Zanabria no podrá ejercer funciones ni ocupar su cargo durante los 18 meses de suspensión mientras avanzan las diligencias fiscales y judiciales.