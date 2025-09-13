Marcha contra reforma de pensiones: también exigen se autorice nuevo retiro de fondos de la AFP

Poco a poco la plaza San Martín se va llenando de personas que llegan para protestar contra la reforma del sistema de pensiones y exigir se autorice un nuevo retiro de fondos de las AFP, el inicio de la concentración es desde las 10 de la mañana. La movilización también es contra el aumento de la criminalidad que azota a todo el país.

12: 05 p. m. llegan a la plaza San Martín integrantes de la Confederación General de Pensionistas del Perú y de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Vida.

11: 40 a. m. la congresista Flor Pablo pide la derogación de la nueva Ley N° 32123 que reformó el sistema de pensiones y solicita se autorice un nuevo retiro de fondos de las AFP.

11: 20 a. m. legislador Américo Gonza presentó un proyecto para que se permita la devolución íntegra de los fondos a los afiliados del sistema privado de pensiones.

10: 50 a. m. un numeroso grupo de personas marchan por la Vía Expresa en dirección a la plaza San Martín.

10: 30 a.m. Comienzan a llegar los primeros manifestantes a la plaza San Martín.