Orquesta Zaperoko: sujeto implicado en robo de instrumentos fue condenado a siete años de prisión

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior del Callao dictó siete años de cárcel para Leandro Zeña, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en agravio de la orquesta de salsa Zaperoko.

Asimismo, el fallo señala que el sentenciado Zeña Quillatupa sea internado “de inmediato”, el penal deberá ser indicado por el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), donde deberá cumplir la condena impuesta.

PERJUICIOS SUFRIDOS

También deberá pagar una reparación civil de 800 soles a favor del señor Johnny Peña, dueño del grupo de salsa, en compensación por los perjuicios sufridos, considerando que los instrumentos fueron devueltos en su integridad.

Como se recuerda, el 23 de agosto pasado, mientras los músicos cenaban en un conocido restaurante de la avenida Sáenz Peña del Callao, la maletera del bus que los movilizaba fue abierta y sustrajeron todos sus instrumentos.