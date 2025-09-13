Mujer fue asesinada a balazos en Chosica: también matan a su mascota que trató de defenderla

Según testigos, cuatro sujetos a bordo de dos motos llegaron hasta la casa de la mujer, ingresaron violentamente y la mataron a balazos. El suceso se registró en la zona de Cajamarquilla, en el distrito Chosica.

Tras el crimen, los delincuentes huyeron realizando disparos al aire para evitar ser seguidos. El hijo menor de la víctima fue quien les abrió la puerta a los delincuentes, creyendo que se trataban de un familiar.

NO RECIBIO AMENAZAS

El esposo de la mujer, identificada como Jocelyn O. (30), dijo que la madre de sus hijos era comerciante, vendía plásticos en un mercado de la zona, que no tenía problemas con nadie y que tampoco recibió amenazas.

El hombre señaló también que los desconocidos acabaron con la vida de su mascota “Larry”, su perro de tres años, cuando el animal intentó defender a su esposa de sus agresores, le dispararon dos veces.