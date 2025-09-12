Más de 2 300 muertes: Cifra de fallecidos en accidentes viales superan a homicidios

El violento choque de un bus de transporte público contra una valla de seguridad en la Vía de Evitamiento, en Ate, dejó dos fallecidos y al menos nueve heridos, pero la tragedia expuso un panorama más alarmante a nivel nacional: los accidentes de tránsito ya superan en víctimas mortales a los homicidios, de acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP).

El general Manuel Vidarte, jefe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la PNP, informó que en lo que va del año se han registrado 2 332 muertes por siniestros viales en todo el país. La cifra, dijo, está “muy por encima” de los casos de homicidios.

“A la fecha, nosotros vamos 2 332 fallecidos en accidentes de tránsito fatales a nivel nacional, muy por encima de lo que son los homicidios y homicidios por proyectil de arma de fuego”, refirió.

PRINCIPALES CAUSAS

El trágico accidente en Ate es solo un ejemplo de la emergencia en seguridad vial que enfrenta el país. Según especialistas, el exceso de velocidad, la imprudencia de los conductores y la falta de fiscalización en las principales avenidas siguen siendo las principales causas de estos hechos que enlutan a miles de familias cada año.