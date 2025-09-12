Diealis hace un llamado a los jóvenes para marchar contra Dina Boluarte este sábado 13 de setiembre

En medio de la movilización que se está convocando para este sábado 13 de setiembre contra la gestión de Dina Boluarte, el streamer Diealis hizo un llamado a los jóvenes a sumarse a las marchas y alzar su voz de protesta.

Durante una transmisión por medio de la plataforma Kick, el influencer pidió a que todos los ciudadanos puedan unirse, dejando de lado los tintes políticos. “El 13 de setiembre están convocando a los chibolos (para protestar)”.

CRITICA DECLARACIONES DE DINA BOLUARTE

En una última conferencia, Dina Boluarte, decidió responder a los críticos de su trabajo, asegurando que se baña en manteca de lo que dice. Las declaraciones de la mandataria causaron la respuesta sin censura por parte de Diealis.

“Escuché unas palabras de Dina diciendo no importa las personas que me critican, igual yo me baño en manteca. Que tal per** de mie*** de verdad que tal p*** (...) La escucho y me da mucha colera esa per** (…) Me parece una conchu**”, mencionó el streamer.