BCR sobre eventual octavo retiro de los fondos de la AFP: Va en contra de un bienestar a largo plazo

Representantes del Banco Central de Reserva (BCR), ante el próximo debate que tendrá la Comisión de Economía del Parlamento Nacional para un eventual octavo retiro de los fondos de la AFP, se mostraron totalmente en contra de esta iniciativa.

Al respecto, el gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, manifestó que es muy "difícil entender" un nuevo retiro de fondos y señaló que esta propuesta va en contra de la necesidad de bienestar de los ciudadanos en el largo plazo.

OPINIÓN TÉCNICA

"Los siete retiros previos han traído como consecuencia que 2.3 millones de peruanos tengan cero de ahorro previsional, pero por su puesto el BCR, como siempre lo ha hecho, dará su opinión técnica sobre el tema", comentó.

En esa línea, el funcionario también se pronunció sobre la reciente reforma del sistema de pensiones, señalando que estos cambios apuntan a aumentar el ahorro con una pensión mínima e introduce importantes modificaciones en la regulación.