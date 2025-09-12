En un escenario donde los peruanos buscan medios confiables para informarse, Panamericana Televisión se consolida como uno de los referentes del periodismo nacional. Con más de seis décadas de trayectoria, el canal ha construido una programación que combina actualidad, política, economía, deportes y análisis internacional, destacando espacios emblemáticos como 24 Horas, Panorama y 2025, además de su señal en vivo disponible en TV abierta, cable, web y YouTube.

¿Cuáles son los canales de televisión de noticias más confiables en Perú?

Entre los canales más confiables destaca Panamericana Televisión, con más de seis décadas de trayectoria. Su noticiero 24 Horas es referente en el país, con ediciones al mediodía (Paola Moreno), central (Marisol García) y bloques especializados como deportes con Franco Lostaunau, “El Mundo al Instante”, conducido por Carmen Alvarado, "El Poder en la Mira” y “Ojos y Oídos”, conducido por Fernando Marcelo. Además, el dominical Panorama, conducido por Carla Muschi, y el programa político “2025” con Tatiana Alemán, refuerzan su rol en investigación y análisis.

¿Cómo puedo acceder a noticias en vivo por televisión desde mi celular?

Puedes ver Panamericana Televisión en vivo desde tu celular ingresando a panamericana.pe en la opción TV EN VIVO o a su canal oficial de YouTube, donde transmiten noticieros, coberturas y programas como Buenos Días Perú, conducido por Pamela Acosta y Claudia Chiroque, con el bloque de espectáculos a cargo de Rocío Miranda. Al activar la campanita de notificaciones, recibirás alertas inmediatas de transmisiones.

¿Qué servicios de televisión ofrecen canales de noticias internacionales en Perú?

En Panamericana, las noticias internacionales tienen un espacio fijo en 24 Horas Mediodía, con el bloque “El Mundo al Instante”, conducido por Carmen Alvarado, quien resume los sucesos globales más relevantes. De esta forma, los televidentes acceden a información internacional en español sin necesidad de cadenas extranjeras.

¿Dónde puedo ver programas de análisis político en televisión abierta?

El análisis político de Panamericana se presenta en dos espacios principales:

“2025” en 24 Horas , conducido por Tatiana Alemán, especializado en entrevistas y reportajes de coyuntura.

24 Horas Mediodía, donde Paola Moreno comparte pantalla con Fernando Marcelo en los bloques “El Poder en la Mira” y “Ojos y Oídos”, que analizan los movimientos más importantes de la política nacional.

¿Cómo funcionan las plataformas de streaming que transmiten noticias 24/7?

Panamericana Televisión ofrece streaming gratuito de su señal las 24 horas desde su portal web y canal de YouTube, donde se transmiten en vivo noticieros, bloques internacionales, espectáculos y deportes a través de nuestras cuentas oficiales.

¿Existen aplicaciones para recibir alertas de noticias de televisión en mi región?

Aunque Panamericana no tiene una aplicación propia, sus usuarios pueden recibir alertas de noticias en Perú al activar notificaciones en YouTube, Facebook y X (Twitter). Así, pueden enterarse de las últimas novedades presentadas por conductores como Paola Moreno, Tatiana Alemán o Carla Muschi, con cobertura no solo en Lima, sino también en regiones gracias a corresponsales en provincias.

¿Cuáles son las opciones de suscripción para canales de noticias por cable en Perú?

Panamericana Televisión es un canal de señal abierta y gratuito en todo el país, pero también está incluido en los principales operadores de cable como Movistar, Claro, DirecTV, Win TV y Best Cable. Esto garantiza acceso a sus noticieros (Buenos Días Perú, 24 Horas, Panorama) y a sus programas matutinos sin costo adicional.

¿Dónde puedo encontrar contenido de noticias en televisión con enfoque económico?

Los espacios informativos de Panamericana incluyen análisis de la economía peruana. En 24 Horas se presentan informes sobre inflación, empleo y decisiones gubernamentales. Además, en “2025”, Tatiana Alemán entrevista a especialistas en temas económicos, mientras que en Panorama, Carla Muschi expone reportajes sobre corrupción, inversiones y políticas públicas.

¿Qué servicios ofrecen noticias en televisión con cobertura regional en Perú?

Panamericana Televisión transmite en señal abierta nacional y mantiene corresponsales en regiones como Trujillo, Arequipa, Cusco, Piura y en todo el país, quienes reportan en los noticieros diarios. Esta cobertura regional se refleja en 24 Horas y en reportajes de El Dominical de Panamericana, conducido por Tifanny Tipiani y Fernando Marcelo.

¿Hay canales de televisión con noticias en español que transmitan desde otros países?

Sí existen señales internacionales como CNN en Español o NTN24, pero Panamericana se diferencia al contextualizar esas noticias para el público peruano. En 24 Horas Mediodía, con Carmen Alvarado en “El Mundo al Instante”, y en 2025 con Tatiana Alemán, los sucesos globales son explicados en función de su impacto en la realidad nacional.