Incendio vehicular paraliza tránsito en la avenida Aramburú

Un automóvil particular se prendió en llamas la tarde de este jueves en plena avenida Aramburú, cerca de la Vía Expresa, generando gran preocupación entre peatones y conductores. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que movilizó cuatro unidades para sofocar el fuego y evitar que alcanzara a otros vehículos que transitaban por la zona.

El incidente obligó a restringir parcialmente el tránsito en la vía, ocasionando fuertes embotellamientos que se extendieron hacia los distritos de San Isidro y Surquillo. Aunque no se registraron heridos, las autoridades instaron a los conductores a mantener la calma y a optar por rutas alternas mientras se llevaban a cabo los trabajos de control del siniestro.

Se investigan las causas del incendio

Por otro lado, por el momento no se tiene claro cuales fueron las razones que iniciaron las llamas en el automóvil. Además, el suceso quedó registrado en video grabados por usuarios que transitaban la zona.

La Autoridad del Transporte Urbano emitió un comunicado en el que se informa de las restricciones en el tránsito de los buses del Metropolitano "debido a que la vía viene siendo obstruida por un vehículo de emergencia que atiende un incidente en la vía mixta entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, en Surquillo".