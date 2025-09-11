Con misa en Huachipa recuerdan a Alberto Fujimori a un año de su fallecimiento

Hoy se conmemoró el primer aniversario de la muerte del expresidente Alberto Fujimori con una misa en el cementerio Campo Fe de Huachipa, lugar donde reposan sus restos. El acto religioso se realizó a las 4:00 de la tarde y contó con la asistencia de familiares y dirigentes de Fuerza Popular.

El exmandatario peruano falleció el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años, tras una larga batalla contra el cáncer. Su partida ocurrió de manera coincidente con la fecha y edad en la que murió el líder terrorista Abimael Guzmán en 2021.

Durante la ceremonia litúrgica, la familia Fujimori y representantes de su partido recordaron al considerado líder histórico del fujimorismo, cuya figura marcó profundamente la política nacional.

LOS PROCESOS JUDICIALES QUE MARCARON SU VIDA

Alberto Fujimori cumplió más de 16 años en prisión tras ser condenado a 25 años por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. También recibió sentencias por la entrega de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos y por el desvío de fondos públicos hacia diarios que respaldaron su reelección en el año 2000.

Desde el año 2017, además, afrontaba otro proceso judicial por el caso Pativilca. Finalmente, diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación definitiva, cerrando así una etapa de su vida vinculada a los tribunales y al penal de Barbadillo hasta su muerte.

