Congreso debuta en Kick y en su primer live recibió una ola de críticas en el chat: “Ladrones”

El Congreso de la República decidió ampliar su presencia digital con la apertura de un canal oficial en la plataforma de streaming Kick, popular entre jóvenes y creadores de contenido en vivo. Sin embargo, el debut estuvo marcado por una ola de críticas y mensajes ofensivos de usuarios que cuestionaron el desempeño, las decisiones y los escándalos de los legisladores.

La incorporación del Parlamento a Kick se dio en medio de un reto lanzado por el alcalde de Ate, Franco Vidal, que fue aceptado de inmediato por el presidente del Congreso, José Jerí. Según indicó, la apuesta digital busca “informar mucho más de cerca a la población”.

El lanzamiento oficial se realizó ayer miércoles con una publicación en la cuenta oficial del Parlamento en X, donde se invitaba a la ciudadanía a unirse a la primera transmisión. El anuncio estuvo acompañado de una caricatura generada con inteligencia artificial y un mensaje en neón: “Congreso en Kick ¡Súmate!”.

CRÍTICAS EN SU PRIMER LIVE

Tras su incorporación a la plataforma, el Congreso llevó a cabo su primer directo. Sin embargo, desde el inicio de la transmisión, el chat se convirtió en un espacio de descargo contra el Legislativo. Los usuarios lanzaron calificativos como “ladrones” y frases como “ahora quieren robar en Kick, ¿no?” o “no les basta con mis impuestos, ahora también quieren lucrar con mis vistas”. Pese a que la intención del Congreso era acercarse a los ciudadanos en un entorno más moderno e interactivo, la respuesta fue mayoritariamente de rechazo.