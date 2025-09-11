Corte de agua en Lima: conoce las zonas afectadas por interrupciones de Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que el 11 y 13 de setiembre se interrumpirá temporalmente el suministro de agua potable en algunos sectores del distrito de Ate. La suspensión responde a labores de empalme y limpieza de reservorios que buscan garantizar un mejor servicio a la población. La empresa recomendó a los vecinos almacenar agua en recipientes adecuados y utilizarla de manera responsable durante las horas de restricción.
Zonas y horarios del corte
Hora: 10:00 a. m. – 11:00 p. m.
Sector: 413
Zonas afectadas:
A.H. Nuevo Miguel Grau
A.H. Unidad de Los Pueblos Parcela 2 (San José)
A.H. Virgen de Las Mercedes
A.F. Las Lomas de Huáscar
A.H. El Paraíso
A.H. Santa Clara
Agru. Reubicados de Santa Rosita (I, II y III Etapa)
A.H. Nueva Juventud Miguel Grau
A.H. 1 de Marzo
A.H. Proyecto Integ. Confraternidad
Sector Los Ángeles II
A.H. Mano de Dios
A.F. Santa Rosita II Etapa
A.H. El Rosal - Huáscar
A.H. P.I. Confraternidad (Sectores Buenos Aires, Buenos Vecinos y 12 de Diciembre)
A.H. 3 de Marzo
A.H. Unidos de los Pueblos Sect. 2 de Enero
A.H. Villa Los Chasquis
P.J. San José Mz. C y D
Agru. 1 de Marzo Nuevo Miguel Grau
Las Lomas de Huáscar
Ate
Hora: 1:00 p. m. – 11:50 p. m.
Sector: 178
Zonas afectadas:
Asoc. Casuarinas de San Juan I, II y III Etapa
Asoc. Los Ángeles de Gloria Baja
Asoc. Casa Grande de Gloria Baja
Asoc. California de Gloria Baja
Asoc. Estrella Andina de Gloria Baja I y II
Asoc. Las Gardenias de San Juan
Asoc. El Paraíso de la Gloria de Ate
Asoc. Philadelphia de Ate
Asoc. Santa Rosa de Ate Santa Clara San Juan
Asoc. Sol de las Viñas de Ate I, II, III, IV y V Etapa
Asoc. Las Viñas de San Juan
Asoc. Pacayal de San Juan
Asoc. Residencial Primavera
Asoc. Las Casuarinas
Independencia
Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m.
Sector: 336
Zonas afectadas:
A.H. Hermanos Ayar
A.H. Cerro Calavera
A.H. Virgen del Carmen I
P.I. 18 de Marzo
U. Pop. Tahuantisuyo
U. Pop. Túpac Amaru
A.H. La Paz
A.H. 31 de Diciembre
A.H. 5 de Marzo
A.H. 1ro de Mayo III Etapa
A.H. Cahuide Ampliación
La restricción del servicio afectará principalmente a urbanizaciones y asentamientos humanos en Huaycán. Sedapal detalló que las intervenciones se concentrarán en el sector 151, donde habrá dos turnos de suspensión del suministro.
Corte 1
Fecha: sábado 13 de setiembre
Horario: de 2:00 p. m. a 11:50 p. m.
Áreas: A.H. Huaycán zona T (UCV 219-220-221-222-223)
Corte 2
Fecha: sábado 13 de setiembre
Horario: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Áreas: A.H. Huaycán zona S (UCV 208-210-215-218)