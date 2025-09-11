Corte de agua en Lima: conoce las zonas afectadas por interrupciones de Sedapal

Las restricciones afectarán a diferentes distritos populosos de Lima en algunos casos los cortes durarán hasta 10 horas.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que el 11 y 13 de setiembre se interrumpirá temporalmente el suministro de agua potable en algunos sectores del distrito de Ate. La suspensión responde a labores de empalme y limpieza de reservorios que buscan garantizar un mejor servicio a la población. La empresa recomendó a los vecinos almacenar agua en recipientes adecuados y utilizarla de manera responsable durante las horas de restricción.

Zonas y horarios del corte

San Juan de Lurigancho

Hora: 10:00 a. m. – 11:00 p. m.

Sector: 413

Zonas afectadas: A.H. Nuevo Miguel Grau A.H. Unidad de Los Pueblos Parcela 2 (San José) A.H. Virgen de Las Mercedes A.F. Las Lomas de Huáscar A.H. El Paraíso A.H. Santa Clara Agru. Reubicados de Santa Rosita (I, II y III Etapa) A.H. Nueva Juventud Miguel Grau A.H. 1 de Marzo A.H. Proyecto Integ. Confraternidad Sector Los Ángeles II A.H. Mano de Dios A.F. Santa Rosita II Etapa A.H. El Rosal - Huáscar A.H. P.I. Confraternidad (Sectores Buenos Aires, Buenos Vecinos y 12 de Diciembre) A.H. 3 de Marzo A.H. Unidos de los Pueblos Sect. 2 de Enero A.H. Villa Los Chasquis P.J. San José Mz. C y D Agru. 1 de Marzo Nuevo Miguel Grau Las Lomas de Huáscar



Ate

Hora: 1:00 p. m. – 11:50 p. m.

Sector: 178

Zonas afectadas: Asoc. Casuarinas de San Juan I, II y III Etapa Asoc. Los Ángeles de Gloria Baja Asoc. Casa Grande de Gloria Baja Asoc. California de Gloria Baja Asoc. Estrella Andina de Gloria Baja I y II Asoc. Las Gardenias de San Juan Asoc. El Paraíso de la Gloria de Ate Asoc. Philadelphia de Ate Asoc. Santa Rosa de Ate Santa Clara San Juan Asoc. Sol de las Viñas de Ate I, II, III, IV y V Etapa Asoc. Las Viñas de San Juan Asoc. Pacayal de San Juan Asoc. Residencial Primavera Asoc. Las Casuarinas



Independencia

Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m.

Sector: 336

Zonas afectadas: A.H. Hermanos Ayar A.H. Cerro Calavera A.H. Virgen del Carmen I P.I. 18 de Marzo U. Pop. Tahuantisuyo U. Pop. Túpac Amaru A.H. La Paz A.H. 31 de Diciembre A.H. 5 de Marzo A.H. 1ro de Mayo III Etapa A.H. Cahuide Ampliación



La restricción del servicio afectará principalmente a urbanizaciones y asentamientos humanos en Huaycán. Sedapal detalló que las intervenciones se concentrarán en el sector 151, donde habrá dos turnos de suspensión del suministro.

Corte 1

Fecha: sábado 13 de setiembre

Horario: de 2:00 p. m. a 11:50 p. m.

Áreas: A.H. Huaycán zona T (UCV 219-220-221-222-223)

Corte 2