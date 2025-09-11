Locales

Corte de agua en Lima: conoce las zonas afectadas por interrupciones de Sedapal

Las restricciones afectarán a diferentes distritos populosos de Lima en algunos casos los cortes durarán hasta 10 horas.




El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que el 11 y 13 de setiembre se interrumpirá temporalmente el suministro de agua potable en algunos sectores del distrito de Ate. La suspensión responde a labores de empalme y limpieza de reservorios que buscan garantizar un mejor servicio a la población. La empresa recomendó a los vecinos almacenar agua en recipientes adecuados y utilizarla de manera responsable durante las horas de restricción.

Zonas y horarios del corte

San Juan de Lurigancho

  • Hora: 10:00 a. m. – 11:00 p. m.

  • Sector: 413

  • Zonas afectadas:

    • A.H. Nuevo Miguel Grau

    • A.H. Unidad de Los Pueblos Parcela 2 (San José)

    • A.H. Virgen de Las Mercedes

    • A.F. Las Lomas de Huáscar

    • A.H. El Paraíso

    • A.H. Santa Clara

    • Agru. Reubicados de Santa Rosita (I, II y III Etapa)

    • A.H. Nueva Juventud Miguel Grau

    • A.H. 1 de Marzo

    • A.H. Proyecto Integ. Confraternidad

    • Sector Los Ángeles II

    • A.H. Mano de Dios

    • A.F. Santa Rosita II Etapa

    • A.H. El Rosal - Huáscar

    • A.H. P.I. Confraternidad (Sectores Buenos Aires, Buenos Vecinos y 12 de Diciembre)

    • A.H. 3 de Marzo

    • A.H. Unidos de los Pueblos Sect. 2 de Enero

    • A.H. Villa Los Chasquis

    • P.J. San José Mz. C y D

    • Agru. 1 de Marzo Nuevo Miguel Grau

    • Las Lomas de Huáscar

Ate

  • Hora: 1:00 p. m. – 11:50 p. m.

  • Sector: 178

  • Zonas afectadas:

    • Asoc. Casuarinas de San Juan I, II y III Etapa

    • Asoc. Los Ángeles de Gloria Baja

    • Asoc. Casa Grande de Gloria Baja

    • Asoc. California de Gloria Baja

    • Asoc. Estrella Andina de Gloria Baja I y II

    • Asoc. Las Gardenias de San Juan

    • Asoc. El Paraíso de la Gloria de Ate

    • Asoc. Philadelphia de Ate

    • Asoc. Santa Rosa de Ate Santa Clara San Juan

    • Asoc. Sol de las Viñas de Ate I, II, III, IV y V Etapa

    • Asoc. Las Viñas de San Juan

    • Asoc. Pacayal de San Juan

    • Asoc. Residencial Primavera

    • Asoc. Las Casuarinas

Independencia

  • Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m.

  • Sector: 336

  • Zonas afectadas:

    • A.H. Hermanos Ayar

    • A.H. Cerro Calavera

    • A.H. Virgen del Carmen I

    • P.I. 18 de Marzo

    • U. Pop. Tahuantisuyo

    • U. Pop. Túpac Amaru

    • A.H. La Paz

    • A.H. 31 de Diciembre

    • A.H. 5 de Marzo

    • A.H. 1ro de Mayo III Etapa

    • A.H. Cahuide Ampliación

La restricción del servicio afectará principalmente a urbanizaciones y asentamientos humanos en Huaycán. Sedapal detalló que las intervenciones se concentrarán en el sector 151, donde habrá dos turnos de suspensión del suministro.

Corte 1

  • Fecha: sábado 13 de setiembre

  • Horario: de 2:00 p. m. a 11:50 p. m.

  • Áreas: A.H. Huaycán zona T (UCV 219-220-221-222-223)

Corte 2

  • Fecha: sábado 13 de setiembre

  • Horario: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

  • Áreas: A.H. Huaycán zona S (UCV 208-210-215-218)


