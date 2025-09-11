Dólar en caída libre: sepa cómo aprovechar la baja del billete verde para lograr algunas utilidades

Nuevamente, ayer miércoles, el dólar cerró la jornada a la baja, tuvo el mayor descenso desde junio de 2025, se cotizó en S/3.48, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). De esta manera acumula una caída de 7.47% en lo que va del año.

Ante la caída de la moneda estadounidense, el analista de Rent4 SAB, David Lizama, dijo que hay una serie de opciones para ganar dinero. Por ejemplo, se puede comprar dólares e invertirlos "en algún activo de renta fija que te pague un buen rendimiento".

NO A LOS DEPÓSITOS

Asimismo, dijo que una de las últimas recomendaciones que daría son los depósitos porque las tasas están muy bajas, “para eso están mejor los fondos mutuos”, y que también se puede apostar por acciones que generen interesantes dividendos.

Sobre la posibilidad de solicitar créditos en dólares en este momento de permanente basa de la moneda estadounidense, el destacado analista señaló a Perú 21 que, si las personas ganan en soles, siempre es mejor endeudarse en la moneda local.