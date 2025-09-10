Dora Correa Navarro, especialista en medicina estética

La medicina estética y regenerativa tiene una nueva protagonista en el Perú, y su nombre brilla con fuerza en el mundo del espectáculo: Dora Correa Navarro, médica cirujana con más de 10 años de experiencia, ha vuelto a ser noticia tras colocarle el chip NAD al futbolista Christian Cueva, en una apuesta por su bienestar físico y mental.

El chip NAD es un tratamiento innovador en el mundo de la medicina regenerativa. Su función principal es aumentar los niveles de energía celular, mejorar el metabolismo, combatir la fatiga crónica y retrasar el envejecimiento. Este dispositivo subcutáneo libera paulatinamente esta coenzima vital, logrando resultados visibles en poco tiempo. En el caso de Cueva, su uso apunta a potenciar su rendimiento físico, recuperación muscular y claridad mental.

Pero no solo Cueva confía en las manos mágicas de la Dra. Correa. Su trayectoria impecable la ha posicionado como una de las favoritas entre los rostros más conocidos de la farándula peruana. Figuras como Melissa Klug, Milett Figueroa y la internacional Gabriela Spanic han pasado por su clínica en busca de tratamientos estéticos personalizados y de última generación.

La actriz Gabriela Spanic también optó por el chip NAD, buscando mantener altos niveles de energía durante sus exigentes jornadas artísticas. "Es una maravilla", señaló la actriz, destacando los beneficios casi inmediatos del tratamiento.

Por si fuera poco, la doctora Dora Correa también es reconocida por ser pionera en la aplicación del revolucionario tratamiento Morpheus8 Pro, ideal para el rejuvenecimiento facial no invasivo, que tensa la piel, define el contorno del rostro y mejora su textura desde las capas más profundas.

Además, Christian Cueva y Pamela López recibieron un exclusivo tratamiento facial con esperma de salmón, una técnica regeneradora utilizada para hidratar profundamente y dar luminosidad a la piel. Este procedimiento, de alta demanda entre celebridades, mejora notablemente la calidad cutánea, brindando un aspecto más juvenil y saludable.

Con su profesionalismo, innovación y resultados visibles, Dora Correa Navarro se consolida como una de las referentes más importantes de la medicina estética en el Perú, llevando salud, bienestar y belleza a quienes buscan lo mejor.