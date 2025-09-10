San Marcos: alumnos toman casa de estudios por presunta privatización de la universidad

En horas de la tarde de este miércoles 10 de setiembre, alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tomaron la casa de estudios, con el propósito de alzar su voz de protesta por una futura privatización de la ‘Decana de América’.

Los estudiantes revelaron que la rectora del centro, Jeri Ramón, no atienden las demandas del alumnado para ponerse de acuerdo para que sus pedidos se han subsanados, por lo que, iniciaron un proceso de demanda contra la autoridad.

VIDEOS DIFUNDIDOS EN REDES

A través de las redes sociales se están difundiendo una serie de videos donde se observan a los alumnos con megáfonos, asegurando que tienen una posición en contra de la privatización de la UNMSM, ya que, podría iniciarse a cobrar por el uso de las instalaciones.

Finalmente, los estudiantes rechazaron las palabras de Jeri Ramón, quien aseguró que dentro de la ‘Decana de América’, existen alumnos que quieren estar eternamente en la casa de estudios, perjudicando a otros jóvenes que anhelan una oportunidad.