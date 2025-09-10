Natalia Málaga: Fiscalía solicita 1 año de prisión tras denuncia de esposa del hijo de Eva Ayllón

La Fiscalía Provincial Penal ha solicitado una condena de un año de prisión efectiva y una multa de S/255 contra la exvoleibolista Natalia Málaga, acusada de ocasionar daños materiales al vehículo de Jessyca Zegarra, esposa de Francisco García Ayllón, hijo de la cantante criolla Eva Ayllón.

De acuerdo al documento judicial del Sexto Juzgado Penal Unipersonal-Flagrancia, revelado en el programa "Amor y fuego", aplica el artículo 205 del Código Penal peruano sobre delitos contra el patrimonio.

Pruebas y hechos

Las cámaras de seguridad del garaje habrían captado a Málaga utilizando un objeto punzocortante mientras rayaba un auto negro, y una pericia del Ministerio Público confirmó que la exvoleibolista sería la autora de los daños.

La denuncia se remonta a un altercado entre Málaga y García Ayllón, aunque el Ministerio Público archivó parcialmente el caso al no hallar pruebas suficientes sobre los daños al vehículo del hijo de Ayllón, manteniendo solo el proceso por el automóvil de Zegarra.

Málaga se defiende

Pese a las pruebas presentadas, Málaga negó las acusaciones en el programa "Magaly TV, la firme", afirmando que su tropiezo con el vehículo fue casual y cuestionando la veracidad de las grabaciones.

La exseleccionada nacional mantiene su condición de "reo libre" y deberá asistir a la audiencia programada para el 30 de septiembre, donde el juez evaluará imponer la pena solicitada por la Fiscalía.