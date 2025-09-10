EsSalud garantiza atención a pacientes pese a huelga de sindicatos

El Ministerio de Trabajo declaró improcedente la paralización nacional. La institución asegura que más de 12 millones de asegurados recibirán los servicios con normalidad.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que sus servicios a nivel nacional se mantendrán operativos este martes 9 de setiembre, pese a la convocatoria de huelga realizada por algunos gremios. Ello luego de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declarara improcedente la medida de fuerza, al no cumplir con los requisitos legales establecidos.

A través de un comunicado, EsSalud instó a su personal asistencial y administrativo a cumplir con sus labores para garantizar la atención de los más de 12 millones de asegurados en todo el país. Asimismo, precisó que se han tomado medidas para asegurar la continuidad de los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencias en todos los hospitales y centros de salud de la red.

La institución recordó que los asegurados que requieran información sobre atenciones médicas o reprogramación de citas pueden comunicarse con la central telefónica EsSalud en Línea (01 411-8000, opción 1), donde recibirán orientación personalizada.

NO SE SUMARON A PARALIZACIÓN

Por otro lado, varios gremios anunciaron que no se sumarán a la paralización tras los diálogos sostenidos con la entidad. Entre ellos figuran la Federación Centro Unión de Trabajadores de EsSalud (FED-CUT), el Sindicato Unitario Nacional de Técnicos y Auxiliares Especializados (SUTAESSALUD), el Sindicato Nacional del Seguro Social CAS a 728 (SINASSC728) y el Sindicato de Profesionales Administrativos de EsSalud (SGPADM).