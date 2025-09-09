Senamhi emite alerta naranja por fenómeno “peligroso” en 15 regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja en 15 regiones del país, incluida Lima, debido a un fenómeno climatológico que se desarrollará entre el jueves 11 y el viernes 12 de septiembre. La entidad advirtió que se trata de eventos “peligrosos” que podrían afectar la vida diaria de la población.

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 317, este fenómeno tendrá una duración de 47 horas y se caracterizará por un incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad. Entre las regiones más expuestas figuran Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) precisó que durante las jornadas del 11 y 12 de septiembre se espera escasa nubosidad al mediodía, lo que incrementará los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h en horas de la tarde, condiciones que, en conjunto, podrían impactar en las actividades cotidianas de miles de ciudadanos.

TEMPERATURAS

El jueves 11 de septiembre se pronostican temperaturas entre 20 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 20 °C y 30 °C en la sierra centro, y valores entre 21 °C y 33 °C en la sierra sur. Para el viernes 12 de septiembre se esperan temperaturas entre 20 °C y 30 °C en la sierra norte, entre 21 °C y 29 °C en la sierra centro, y entre 20 °C y 33 °C en la sierra sur.