Tarifa para pasajeros en escala internacional en el Jorge Chávez aún no tiene fecha de inicio

La concesionaria Lima Airport Partners (LAP) anunció que aún no hay fecha definida para el inicio del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia, el cual será de 12.67 dólares y se aplicará únicamente a los pasajeros en conexión internacional en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

El operador aeroportuario aclaró mediante un comunicado que el cobro no entrará en vigor el 26 de septiembre, como se había especulado, y que la medida se implementará en las próximas semanas. En esta primera etapa, solo se aplicará a los viajeros que arriben desde el extranjero y continúen su ruta hacia otro destino internacional.

CONEXIONES NACIONALES

En cambio, las conexiones dentro del país quedarán exoneradas de la tarifa. Por ejemplo, un pasajero que realice la ruta Piura – Lima – Cusco no tendrá que pagar este monto adicional. Según LAP, el objetivo es no afectar la experiencia de viaje de los pasajeros que se desplacen únicamente dentro del territorio nacional.

LAP informó que mantiene conversaciones con las aerolíneas para que la tarifa sea incluida directamente en el boleto de avión, lo que permitiría un proceso más ágil. Si no se llega a un acuerdo, se implementará una plataforma online y módulos de pago físico en el aeropuerto.

“Es importante mencionar que desde LAP, no incluir esta tarifa en el boleto de viaje podría impactar el nivel de servicio y crear colas innecesarias en el flujo del aeropuerto”, advirtió LAP.