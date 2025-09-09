Ministro Maurate sobre retiros sucesivos de fondos de pensiones: Perjudica sostenibilidad del sistema

El ministro Daniel Maurate expresó su preocupación por los retiros de fondos de pensiones para consumo inmediato, señaló que una política pública adecuada debe garantizar una asignación, evitando que al final las personas dependan de los programas asistenciales.

Remarcó que el objetivo del sistema es que cada ciudadano pueda generar su propia pensión, complementada con un aporte estatal de protección social. Indicó también la necesidad que un mecanismo cubra a los trabajadores los meses que se encuentren desempleados.

COSTUMBRE PERMANENTE

Asimismo, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo calificó como una “costumbre permanente” la utilización de los fondos previsionales, a través de los retiros sucesivos aprobados en el Congreso en los últimos años, que terminará siendo perjudicial.

Maurate Romero enfatizó que esta tendencia compromete la capacidad del sistema para asegurar pensiones futuras dignas y refuerza la necesidad de una inmediata reforma previsional que equilibre la protección social con la sostenibilidad financiera.