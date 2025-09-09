Huelga indefinida de enfermeras de Essalud: exigen mejores condiciones laborales

Desde tempranas horas, las bases del SINESSS - INCOR comenzaron una medida de fuerza indefinida en rechazo al incumplimiento de acuerdos pactados con Essalud. La secretaria general del sindicato, Vitalia Pisfil, explicó que la protesta busca visibilizar la precariedad en los hospitales, donde urgen reparaciones de equipos médicos y un abastecimiento adecuado de insumos.

DEMANDAS Y ACUSACIONES INTERNAS

El gremio reclama que no se respetó la meritocracia en la designación de cargos y que persisten deficiencias en infraestructura y servicios. Además, Pisfil denunció en Exitosa que existen indicios de corrupción dentro de la institución, como adjudicaciones irregulares y contrataciones de asesores con altos sueldos que no aportan soluciones a la gestión de la seguridad social.

La dirigente exigió que se fortalezca la lucha contra la corrupción y que se garantice una administración más transparente en beneficio de los más de 12 millones de asegurados que dependen del Seguro Social de Salud.

ESSALUD RESPONDE POR HUELGA INDEFINIDA

A través de un comunicado oficial, Essalud declaró improcedente la huelga indefinida e instó al personal asistencial y administrativo a cumplir con sus funciones. La entidad aseguró que adoptó medidas para garantizar la atención en consultas externas, hospitalización y emergencias a nivel nacional.

Asimismo, reiteró su disposición a mantener un diálogo abierto con los sindicatos, con el objetivo de encontrar consensos que permitan mejorar las condiciones laborales del personal, fortalecer la sostenibilidad institucional y optimizar los servicios médicos a los asegurados.