Comas: Fiscalía interviene municipio por presunta utilización de empleados en labores ajenas a su función

El Ministerio Público intervino, la tarde de ayer, el municipio de Comas tras una denuncia periodística respecto a que el alcalde Ulises Villegas estaría obligando a empleadas a desempeñarse como porristas en actividades oficiales.

Los fiscales recabaron y verificaron documentos relacionada con la contratación y las funciones del personal presuntamente involucrado. Además de realizar distintas diligencias que buscan el esclarecimiento de los hechos.

BAJO AMENAZA

Según la denuncia, el burgomaestre habría obligado a trabajadoras de distintas áreas la comuna a convertirse en “porristas” y animadoras en eventos públicos de su administración, bajo amenaza de perder sus empleos si se negaban.

Abogadas, ingenieras y comunicadoras fueron vestidas con trajes alusivos a Somos Perú, agrupación política del alcalde, y debían realizar coreografías, barras y actividades de animación durante presentaciones y campañas públicas.