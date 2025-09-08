Camión que transportaba aceite termina volcándose en la Línea Amarilla

En horas de la tarde de este lunes 8 de setiembre, un camión que transportaba aceite vegetal terminó volcándose en la vía de la Línea Amarilla, a pocos metros del puente Caquetá, en el Cercado de Lima.

La colisión de la unidad causó que los diversos coches que transitaban por la zona se queden varados por varios minutos, debido a que, el vehículo pesado, imposibilitaba el libre pase de los autos que iban en dirección de norte a sur.

HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Hasta el lugar donde se registró el accidente de tránsito, acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para socorrer al conductor. Las autoridades no descartan que el accidente haya sido producto a un exceso de velocidad.

Aunque el conductor del camión no resultó con heridas de gravedad, la víctima de la colisión fue conducida hasta la clínica Jesús del Norte, en Independencia, donde recibió atención médica producto a los golpes.