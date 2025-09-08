¡Productos Paraíso sigue creciendo!

Este 08 de setiembre abrirá las puertas de su tienda número 11 en el Mall Aventura Santa Anita, centro comercial preferido de Lima Este que registra la mayor frecuencia de compra por su ubicación estratégica y la más completa oferta comercial de la zona que tiene visitantes por más de 1.5 millones cada mes.

Esta nueva tienda, única especializada en el descanso en este centro comercial, ofrece una completa e innovadora propuesta de dormitorios, camas y colchones con tecnología de vanguardia.

Los clientes podrán experimentar opciones muy innovadoras como el exclusivo colchón Balanzze con doble panel de resortes Pocket, telas con fibras de carbono que ayudan a reducir la tensión e iones de plata con propiedades antimicrobianas.

También será posible que disfruten tanto del colchón Abrazzo con espuma viscoelástica o “memory foam”, con la misma tecnología desarrollada por la NASA, como de un nuevo lanzamiento: la tarima Boxet Deluxe que apunta a la funcionalidad de los espacios.

Una nueva tienda con la que Paraíso confirma su sostenido crecimiento como la empresa líder en la industria del descanso, con una marca de calidad ampliamente consolidada y reconocida en el mercado, comprometida con el bienestar de millones de peruanos.