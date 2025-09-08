Mujer se desmaya frente a Dina Boluarte durante entrega de títulos en Palacio de Gobierno

Una ciudadana de Ayacucho se desmayó este lunes en plena ceremonia de entrega de títulos de propiedad encabezada por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. El hecho ocurrió cuando la mandataria entregaba el documento a Lida Víctor Valladolid, de 45 años, proveniente del distrito de Ayna, en el VRAEM.

El acto oficial contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury. Según se informó, la mujer había esperado 25 años para obtener su título, lo que generó una intensa emoción que la llevó a descompensarse. Sin embargo, también trascendió que se debió a la larga espera para la ceremonia.

Las cámaras de TV Perú registraron el momento en que Boluarte y Whittembury acudieron a auxiliar a la beneficiaria, mientras miembros del Gabinete mostraban preocupación. Aunque la señal evitó mostrar la atención médica, minutos después la ciudadana reapareció recuperada y agradeció el apoyo recibido.

BOLUARTE DESTACA EMOCIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Tras el incidente, la presidenta afirmó que la reacción de la mujer refleja la esperanza acumulada por miles de familias que anhelan una vivienda digna y formalizada. “Así es como el Gobierno responde ante quienes han esperado por años un terreno, una casa o un terreno con propiedad formalizada”, expresó Boluarte.