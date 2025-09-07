Consejo de la Prensa Peruana rechaza levantamiento del secreto de comunicaciones de periodistas

El Consejo de la Prensa Peruana rechazó públicamente la solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones presentada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción contra los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca.

La medida, en el marco de una investigación del Ministerio Público, ha generado preocupación entre gremios periodísticos por considerarla una acción que compromete derechos fundamentales de la prensa.

Contexto de investigación judicial

La Procuraduría presentó la solicitud como parte de una investigación por presunto cohecho que involucra a los periodistas y a la fiscal Marita Barreto. Según Miguel Girao, exasesor de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides, Barreto habría pedido publicar contenido negativo sobre Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación. Ambos han negado cualquier participación en los hechos.

Argumentos del rechazo

El Consejo de la Prensa subrayó que el secreto de las comunicaciones es un componente esencial para el ejercicio informativo en democracia y que su vulneración pone en riesgo la labor informativa independiente. El pronunciamiento institucional resaltó que, incluso en el supuesto de una falta ética, la medida solicitada resulta desproporcionada y atenta contra principios básicos del periodismo libre.

Preocupación por patrones de intimidación

El gremio periodístico manifestó su preocupación ante lo que califica como una práctica cada vez más frecuente, el uso de procesos judiciales para intimidar o perseguir periodistas. Advirtió que involucrar a comunicadores en investigaciones penales sin fundamentos sólidos puede configurarse como una forma de presión o represalia institucional, y llamó a las autoridades a respetar los marcos legales vigentes que garantizan el ejercicio del periodismo sin interferencias indebidas.